43-летний италоамериканец продлил контракт со Штутгартом до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Менеджмент "автозаводцев" доволен результатами команды под руководством Матараццо. Специалист был назначен в декабре 2019-го и сразу вывел Штутгарт в Бундеслигу. В свою очередь в нынешнем сезоне швабы уверенно держатся в середине таблицы, опережая зону вылета на 12 очков.

Штутгарт – первый самостоятельный опыт в тренерской карьере Матараццо. Ранее он 7 лет работал в структуре Нюрнберга, а после знакомства с Юлианом Нагельсманном стал его соратником в Хоффенхайме.

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