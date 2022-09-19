Штутгарт подписал воспитанника ПСЖ, который последние 5 лет провел в Боруссии Д
Защитник Дан-Аксель Загаду после двухмесячных поисков сумел найти новый клуб в Германии.
23-летний француз ивуарийского происхождения стал игроком Штутгарта. Соглашение рассчитано на 4 года, за шваб Дан-Аксель будет выступать под 23 номером, сообщает сайт клуба.
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Переход прошел на правах свободного агента, ведь контракт Загаду с Боруссией завершился в июле. В Дортмунде защитник провел последние 5 лет, за первую команду наиграл 92 поединка. Ранее воспитанник ПСЖ получал вызовы в сборной Франции разных возрастных категорий (от U-16 до U-21).
Нынешний сезон Штутгарт начал не слишком удачно – 5 мировых, два поражения и ни одной победы, из-за чего команда идет 16 в турнирной таблице Бундеслиги.
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