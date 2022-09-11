Штутгарт подготовил грандиозный тройной камбэк. В клуб возвращаются Филипп Лам, Сами Хедира и Кристиан Гентнер, сообщает официальный сайт.

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Чемпионы мира получили должности советников генерального директора – Лам и Хедира своим опытом будут помогать Александеру Верле. Их контракты вступают в силу уже сейчас.

Гентнер досрочно завершает игровую карьеру (имел контракт с Люцерном до лета 2023-го) и с первого января станет руководителем первой команды, то есть промежуточным звеном между футболистами и руководством.

Все три новичка когда-то играли за Штутгарт. Лам ездил в аренду в 2003-05 годах, прежде чем закрепился в Баварии. Хедира и Гентнер вообще являются воспитанниками клуба и выигрывали со швабами Бундеслигу-2006/07.

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