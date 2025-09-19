Санкт-Паули сумел удивить на старте сезона, расписав 3:3 с Дортмундом в первом туре. Далее произошла уверенная победа в дерби против Гамбурга и победа над крепким Аугсбургом – все эти результаты были добыты в родном городе. Впрочем, первый же полноценный выезд завершился фиаско.

"Пираты" посетили Штутгарт и могли пропустить уже на 25-й минуте. Хозяева заработали пенальти, однако удар Штиллера низом по центру был легко взят голкипером. Открыть счет швабы смогли аж на 43-й минуте усилиями Демировича, которому удался эффектный слалом в штрафной – 1:0.

Через четыре минуты после перерыва Эрмедин еще и ассист выполнил, сбросив мяч под удар Эль Ханнусу. 2:0.

Финальный свисток зафиксировал победу Штутгарта. Санкт-Паули не смог ответить хотя бы одним голом в ответ, но сумел избежать разгрома. "Пираты" даже не потеряли места в зоне ЛЧ, хотя вряд ли они там останутся после завершения тура.

