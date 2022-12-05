Бруно Лаббадия возглавил Штутгарт второй раз в карьере.

После перестановок на посту спортивного директора Штутгарт определился с новым главным тренером команды. Как информирует официальный сайт "швабов", эту должность занял Бруно Лаббадия. Контракт подписан до лета 2025 года.

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Таким образом, Лаббадия вернулся на тренерский мостик Штутгарта после девятилетнего перерыва.

Напомним, что по ходу этого сезона клуб уволил Пеллегрино Матараццо. С тех пор командой руководил его помощник Михаэль Виммер, который набирал с командой в среднем 1,43 балла за игру.

Как информирует Kicker, боссы Штутгарта связывались с уволенным из Копенгагена Йессом Торупом и Альфредом Схрёдером из Аякса, но получили отказ. Бруно Лаббадия был третьим выбором клуба.

Лаббадия считается в Германии "сбитым лётчиком" среди тренеров. После работы в Штутгарте он не задерживался в клубах даже на один год.

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