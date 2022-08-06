Пропуска на выездной поединок киевлян уже в продаже.

Во вторник, 9 августа, в Граце состоится ответный матч 3-го квалификационного тура Лиги чемпионов между Штурмом и Динамо. Все желающие уже могут купить билеты на поединок, сообщает официальный сайт австрийцев.

Штурм – Динамо: ответный матч Лиги чемпионов будет обслуживать фартовый для украинцев арбитр

Стоимость тикетов варьируется от 11 до 44 евро (от 440 до 1760 грн). Пропуска в гостевой сектор стоят 27 евро (1080 грн). Оформить билет онлайн можно по ссылке. Для украинских болельщиков в день игры будет работать специальная касса в фан-шопе Штурма (адрес – Stadionplatz 1, 8041 Graz).

Напомним, первый матч завершился победой Динамо со счетом 1:0. Игра на UPC Арене стартует в 21:30.

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