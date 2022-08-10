"Сегодня был невероятно сложный матч против очень хорошей команды. Если перед поединком с Фенербахче я был спокоен и уверен, что мы можем победить, то сегодня все было иначе. Я знал, что мы встречаемся с очень мощной командой, хорошо подготовленной физически, с молодыми, полными энтузиазма игроками.

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Штурм знает, как играть в квалификации, и был очень мотивированным. В такой ситуации мы должны были не позволить сопернику контролировать игру и обладать позиционным преимуществом. Вместо этого хотели заставить их много двигаться без мяча. Как мы увидели, за последние 30 минут игроки Штурма уже не могли продолжать играть в свою игру.

Что касается Вивчаренко, то он очень хорошо сыграл в атаке и как следствие – сумел забить. Я предполагал, что появление на поле Вивчаренка и Караваева изменит игру, ведь это футболисты более атакующего плана.

Замена Гармаша была связана с тем, что он начал нервничать и протестовать, что неприемлемо для профессионального игрока с его опытом. С этим и была связана его замена, ведь он мог создать большие проблемы для нашей команды", – цитирует Луческу сайт Динамо.

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