"В конце концов, одно очко может решить, достигли ли вы своей цели или нет. Эти два потерянные очка невероятно болезненны. Так и должно быть, мы должны этому научиться. Если вы не забьете второй гол, то достаточно небольшой ситуации, чтобы перевернуть всю игру.

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Результат меня раздражает, это два потерянных очка на ровном месте. С другой стороны, я в большей степени доволен игрой своих ребят. Проблема в том, что у нас было и преимущество, и контроль мяча, но мы так и не создали достаточного количества моментов для взятия ворот. Надо было решать все в первом тайме.

Убежден, что мы еще можем перевернуть все в поединке с украинским клубом и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Если мы будем уверенно прессинговать Динамо, то у нас будет шанс. Думаю, мы сможем это сделать. Это будет увлекательный поединок", – цитирует Ильцера Kicker.

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