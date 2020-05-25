toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Штрафной Шевченко и невероятная драма Динамо – УЕФА выбрал лучшие голы Лиги чемпионов 98/99

15:07 45 Читати українською
Штрафной Шевченко и невероятная драма Динамо – УЕФА выбрал лучшие голы Лиги чемпионов 98/99
Шевченко против Арсенала / фото с открытых источников

Пресс-служба УЕФА решила вспомнить лучшие голы Лиги чемпионов сезона-1998/99.

Эффектный видеоролик был опубликован на официальных страницах организации в социальных сетях. Там дважды нашлось место для упоминания о киевском Динамо.

Как Шевченко с Миланом проиграл Ливерпулю финал ЛЧ с решающим незабитым пенальти – 15 лет "Стамбульскому чуду"

Болельщики киевлян со стажем легко узнают гол нападающего Баварии Марио Баслера, который принес мюнхенцам победу и путевку в финал турнира. Также в топе нашлось место роскошному штрафному удару Андрея Шевченко в ворота лондонского Арсенала на групповом этапе.

Добавим, что победителем того розыгрыша Лиги чемпионов стал Манчестер Юнайтед, который вырвал драматическую победу над Баварией. Шевченко и Дуайт Йорк стали лучшими бомбардирами, забив по 8 голов.

Самый красивый финал Лиги чемпионов: 127 тысяч зрителей, 10 голов, хет-трик и покер легендарных форвардов

#UCL

Допис, поширений UEFA Champions League (@championsleague)

blog_ava
"У тренера зарплата 4 миллиона евро, а он брал откаты по 100 тисяч": Поворознюк уничтожил экс-наставника Днепра
09:45
886
Теги
Марио Баслер Ретро Андрей Шевченко Андрей Шевченко Динамо Киев Динамо Киев Бавария Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
24
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук