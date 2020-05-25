Штрафной Шевченко и невероятная драма Динамо – УЕФА выбрал лучшие голы Лиги чемпионов 98/99

Пресс-служба УЕФА решила вспомнить лучшие голы Лиги чемпионов сезона-1998/99.

Эффектный видеоролик был опубликован на официальных страницах организации в социальных сетях. Там дважды нашлось место для упоминания о киевском Динамо.

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Болельщики киевлян со стажем легко узнают гол нападающего Баварии Марио Баслера, который принес мюнхенцам победу и путевку в финал турнира. Также в топе нашлось место роскошному штрафному удару Андрея Шевченко в ворота лондонского Арсенала на групповом этапе.

Добавим, что победителем того розыгрыша Лиги чемпионов стал Манчестер Юнайтед, который вырвал драматическую победу над Баварией. Шевченко и Дуайт Йорк стали лучшими бомбардирами, забив по 8 голов.

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