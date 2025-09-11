Челси ожидает штрафа, а не спортивных санкций от FA за нарушение регламента при Романе Абрамовиче.

Челси не ожидает наказания в виде спортивных санкций за нарушения, допущенные клубом во времена Романа Абрамовича. Как информирует журналист Мэтт Лоу, "синие" ждут только штрафа, который составит примерно 8 миллионов фунтов. Он будет выплачен УЕФА в рамках урегулирования ситуации с перерасходом средств.

Челси получил 74 обвинения за нарушения времен Абрамовича – лондонцам дали считанные дни на оправдание

Напомним, что сегодня, 11 сентября, Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула против Челси 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков в период с 2009 по 2022 год, когда клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович.

