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Штарк и Брандт – приоритетные цели Боруссии Д во время летнего трансферного окна

19:22 42 Читати українською
Штарк и Брандт – приоритетные цели Боруссии Д во время летнего трансферного окна
Юлиан Брандт / Байер

Дортмундская Боруссия определилась с приоритетными целями на летнее трансферное окно.

"Шмели" хотят подписать 23-летнего защитника Герты Никласа Штарка и 22-летнего вингера Байера Юлиана Брандта, сообщает Sport Bild.

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Отмечается, что Боруссия не израсходует много средств на приобретение юных талантов. В контрактах обоих футболистов прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

Кстати, в текущем сезоне в активе Брандта 34 матча за Байер во всех турнирах, 7 голов и 13 ассистов. Штарк сыграл в 21 матче и отметился одним голом.

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