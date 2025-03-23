"Кажется, Ямаль не был рад встрече с Хато. Есть вещи, которые я заметил и они начинают меня немного беспокоить. Шорты слегка приспущены, усилий не приложены, жесты немного поверхностные.

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Вот тогда я думаю: если ты такой молодой, должен быть доволен каждой минутой, которую играешь за Испанию. Неважно, насколько ты хорош, в этом возрасте должен доказывать это ежеминутно и в каждой игре. Но это не меняет того факта, что Хато просто держал его в кармане", – цитирует ван дер Ваарта Mundo Deportivo.

Напомним, Нидерланды и Испания сыграли в первом матче ничью 2:2. Вторая встреча между командами состоится 23 марта.

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