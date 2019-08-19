"Штаб Хацкевича отдыхает, ловит рыбу, а работают другие люди", – Суркис рассказал, как уволил специалиста из Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал смену главного тренера в своей команде на Алексея Михайличенко.

"У нас с Хацкевичем состоялся телефонный разговор. Я предложил ему встретиться, когда улягутся эмоции, потому что я после матча с Брюгге всю ночь не спал. Мы поговорили, я ему сказал: Александр Николаевич, отдыхайте, подумайте, какие допущены ошибки, какие были положительные моменты, вы молодой человек, вам еще работать тренером если не в этой команде, то в другой.

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Результат остается, игра забывается. У нас не было игры, у нас не было результата. Почему, мне сложно сказать. Возможно, новый тренерский штаб протестует футболистов, проанализирует, почему мы провалили начало сезона, на которое были большие надежды. Качество игры должно быть таким, чтобы мы не шли с валидолом на стадион, а с радостью, чтобы мы знали, что такую команду обыграем и победим.

При счете 2:1 с Брюгге у меня не было уверенности, что мы эту команду пройдем. Если была выбрана неправильная тактика и неправильная стратегия в этих двух матчах, то это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Поэтому тренерский штаб теперь отдыхает, ловит рыбу, а работают другие люди", – сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".

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