Нападающий Валенсии Роман Яремчук имеет все шансы попасть в стартовый состав "летучих мышей" на матч с Реалом в 27-м туре Ла Лиги.

Ведущие испанские издания – Marca и Mundo Deportivo – видят форварда сборной Украины в стартовом составе команды Барахи на суперпринципиальный поединок. AS отмечает, что Яремчук "будет шпионить за Луниным", ведь прекрасно знает как недостатки, так и сильные качества своего земляка.

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По версии мадридских и каталонских СМИ, Яремчук появится на острие атаки "летучих мышей" вместе с Уго Дуро. Зато в самой Валенсии есть определенные сомнения относительно роли нашего легионера. Профильное издание Plaza Deportiva считает, что Бараха сыграет с одним нападающим, отдав предпочтение молодому полузащитнику Хави Герре, чтобы насытить середину поля.

Место Андрея Лунина в воротах Реала до возвращения Тибо Куртуа больше не обсуждается. Он выиграл конкуренцию у Кепы и может получить новый контракт.

Отметим, что Месталья превратилась в головную боль для Реала. Начиная с сезона 2014/15, визиты мадридцев в логово "летучих мышей" завершились пятью поражениями, двумя ничьими и лишь двумя победами. Это самый неудобный стадион для "бланкос" в лиге. За последнее десятилетие мадридцы набрали здесь меньше всего очков.