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Шпион Бьелсы выпивал в пабах с фанатами соперников Лидса

12 февраля 15:17 93 Читати українською
Шпион Бьелсы выпивал в пабах с фанатами соперников Лидса
Марсело Бьелса / соцсети

Шпион, которого отправлял на разведку главный тренер Лидса Марсело Бьелса, получал информацию о сопернике даже в пабах.

В Чемпионшипе в прошлом месяце произошел скандал с участием главного тренера Лидса Марсело Бьелсы. Аргентинец отправлял своего шпиона следить за тренировками соперника. Уловили парня на базе Дерби Каунти, когда тот наблюдал за занятиями подопечных Фрэнка Лэмпарда в бинокль.

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Однако, по информации The Times, самих тренировок Бьелсе оказалось мало. Он отправлял парня на сутки в город будущего соперника, где он должен был читать всю местную прессу, общаться с болельщиками и выпивать с ними в пабах. "Эль Локо" хотел знать о сопернике абсолютно все. Шпионаж было инициативой самого Бьелсы, но не Лидса.

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Теги
Англия Лидс Лидс Марсело Бьелса Марсело Бьелса Чемпионшип
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