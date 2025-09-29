Киевское Динамо понесло потери первого места в УПЛ после ничьей с Карпатами (3:3) в 7-м туре. Отставание от главного конкурента – Шахтера – составляет два очка, а пропущенные семь голов в трех матчах заставляют экспертов ставить под сомнение будущее главного тренера Александра Шовковского.

"Изменения в Динамо могут произойти, если команда сыграет три или четыре матча без моментов, как было во времена Александра Хацкевича. Когда смотришь и понимаешь, что это ужасно, и в этом футболе нет зрелищности. А сейчас это не так", – объяснил Смоловый в эфире ТаТоТаке.

В свою очередь, Михаил Спиваковский обратил внимание на проблемы в обороне Динамо: за три последних матча команда пропустила семь голов, тогда как раньше такое количество могло накопиться за один круг чемпионата.

Следующий поединок Динамо состоится 2 октября в Лиге конференций против Кристал Пэлас, где результат будет иметь ключевое значение для дальнейшей судьбы тренера.

