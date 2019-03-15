Шовковський: Жереб для збірної України не дуже хороший, адже одразу граємо проти чемпіона Європи

Колишній голкіпер збірної України поспілкувався з журналістами в рамках Експерт-клубу, організованого ФФУ до старту національної команди у відборі до Євро-2020.

"Мы не разделяем одну игру от другой. Каждый матч – как финал. Надо брать свои очки, пытаться выигрывать в каждом поединке.

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Жребий не очень хороший, потому что играем сразу с чемпионами Европы. Знаем сильные стороны каждого игрока сборной Португалии, она меняется после Евро-2016. Разбираем, как они выступают со своим главным лидером, как без него.

Будем учитывать состояние соперника, но в который раз подчеркиваю, что мы стараемся играть в свою игру, не отступать от нее. Сначала готовимся исключительно к сборной Португалии, а только после того матча перейдем к разбору следующего оппонента – Люксембурга.

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Когда команда собирается, мы проводим анализ каждого игрока. Работает и тренерский штаб, и медицинская команда. Разобрав все данные, определяем состав. Тренерский штаб сборной не воспитывает игроков, а работает с теми, кто есть. Скорость футбола растет. На первый план выходит тактическая грамотность исполнителей.

Хотим сделать, как говорил Валерий Лобановский, команду-звезду, а не команду звезд. Однако сейчас футбол эволюционировал к тому, что лучшими сейчас являются команды-звезды, составленные из звезд.

Игровой спад Андрея Пятова? Очень сложно анализировать других игроков, ты не понимаешь, что чувствует другой человек. Мы не знаем, повлияли ли семейные обстоятельства на игру Андрея. У него недавно родился ребенок, возможно это повлияло на его ошибки.

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Тренерский штаб доверяет всем трем вызванным голкиперам. Мы понимаем, кто в каких компонентах лучше. На основе этого будем делать выбор первого номера.

Должен ли сам Пятов дать в сборной дорогу молодым? Каждый сам чувствует этот момент, я не могу сказать. Блохин в свое время мне говорил: "Еще немного, и у тебя будет 100 матчей". Я ответил, что никогда не гнался за достижениями. После того, как в результате травмы не смог сыграть на ЧЕ", – сказал Шовковский.