"Ротация состава? В нашей команде 29 игроков. К сожалению, есть травмированные. Но это главная команда. А есть стартовый состав на игру, что определяется с учетом определенных обстоятельств. Даем возможность каждому игроку проявить себя.

Мы могли забить намного больше. Хорошо, что мы создаем моменты и забиваем, но процент реализации не очень большой. В матчах самого высокого уровня мы должны использовать любую возможность. Моментов много не бывает. Работаем над этим.

Игра Михайленко? Мы готовимся к каждому матчу и имеем некоторые наработки. Одна из них сегодня сработала при стандартном положении. Мы забили с Хамруном, но там гол не засчитали, был хороший момент с Пафосом, который не реализовали. Но это уже никого не интересует. Сегодня поздравляем болельщиков с победой.

Пропущенный мяч? Всегда случаются какие-то ошибки, если команда пропускает. Сегодня мы как раз допустили ошибку и нас наказали.

Попов? Мы заменили его в матче с Пафосом. После консультации с врачами решили его придержать, чтобы он был готов к следующему матчу.

Моральное состояние команды после неудачи в Лиге чемпионов? Проигрывать всегда неприятно. Это больно. Но впереди еще целый сезон. Нужно сжать зубы и готовиться дальше. Мы прекрасно знаем, какие требования к нашей команде", – заявил наставник Динамо Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ.

