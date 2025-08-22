Наставник киевского Динамо Александр Шовковский и лидер команды Андрей Ярмоленко поссорились перед матчем с Пафосом.

Недавно на тренировке “бело-синих” произошел конфликт между главным тренером команды Александром Шовковским и опытным игроком Андреем Ярмоленко, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

Отмечается, что Шовковский и Ярмоленко поссорились на тренировке Динамо перед ответным матчем против Пафоса в квалификации Лиги чемпионов. Тренер был недоволен самоотдачей Ярмоленко и в грубой форме попросил его покинуть тренировку. Игрок не стал спорить и молча пошел готовиться к игре по индивидуальной программе.

Интересно, что в ответном матче между Динамо и Пафосом Ярмоленко вышел в стартовом составе. Сам поединок завершился победой кипрского клуба со счетом 2:0.

