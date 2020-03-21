Шовковский вспомнил отношение Лобановского к легионерам

Бывший голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский рассказал, как легендарный Валерий Лобановский относился к легионерам в киевском клубе.

"Когда Лобановский пришел в Динамо, он работал с игроками, которые еще были воспитанниками советского футбола. Да, у нас были игроки из России, Беларуси, Грузии, но все мы были воспитанниками еще советской школы, менталитет у всех был одинаковый.

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Когда пришли легионеры и те нагрузки, которые давал Лобановский, и те взгляды, которые он нам прививал – они были непонятны. Я думаю, именно поэтому он и говорил так. У нас было много легионеров. Помню, есть такая замечательная фотография, где из 11 игроков Динамо один Шовковский был украинцем", – поделился Шовковский в интервью XSport.

Напомним, голкипер защищал цвета Динамо с 1993 года, став легендой киевского клуба и завершив карьеру в 2017 году.

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