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Шовковский вспомнил легендарную фразу Лобановского накануне матча Динамо – Аякс

12:12 155 Читати українською
Шовковский вспомнил легендарную фразу Лобановского накануне матча Динамо – Аякс
Александр Шовковский / фото из соцсетей

Бывший голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский вспомнил фразу экс-наставника "бело-синих" Валерия Лобановского.

"Меня не интересует, почему нет. Меня интересует, что ты сделал для того, чтобы было да!" В.В. Лобановский", – написал Шовковский на своей странице в Facebook.

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К слову, сегодня киевское Динамо сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против Аякса.

Первый матч между этими командами завершился уверенной победой амстердамцев – 3:1. Для прохода в групповой этап самого престижного клубного турнира "бело-синие" должны побеждать с разницей в два мяча.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
9
час
:
0
мин
Аякс
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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Александр Шовковский Александр Шовковский Валерий Лобановский
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