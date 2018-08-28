Шовковский вспомнил легендарную фразу Лобановского накануне матча Динамо – Аякс

Бывший голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский вспомнил фразу экс-наставника "бело-синих" Валерия Лобановского.

"Меня не интересует, почему нет. Меня интересует, что ты сделал для того, чтобы было да!" В.В. Лобановский", – написал Шовковский на своей странице в Facebook.

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К слову, сегодня киевское Динамо сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против Аякса.

Первый матч между этими командами завершился уверенной победой амстердамцев – 3:1. Для прохода в групповой этап самого престижного клубного турнира "бело-синие" должны побеждать с разницей в два мяча.

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