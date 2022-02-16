"Украина готова сейчас на 30% перед матчем с Шотландией. Мы ведь не готовим игроков – это делают клубы. И в своих клубах они сейчас проходят подготовительный период к УПЛ, АПЛ, Португалии, Бельгии и так далее.

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Тренерский штаб уже располагает краткой информацией по каждому игроку сборной Шотландии. Когда соберутся наши игроки, мы дадим им все необходимое, чтобы они поскорее поняли, против кого они будут играть.

Как лично, полузащитник знает полузащитника, правый полузащитник Шотландии – наш левый полузащитник, атакующий нападающий – наши защитники, так стандарты, угловые, штрафные, ауты – у нас уже есть информация о Шотландии.

Пока мы можем только анализировать, прогнозировать и делать заметки, чтобы донести до наших игроков, что мы хотим увидеть. А это победа", – сказал Шовковский для Sport Arena.

Сборная Украины в полуфинале квалификации в ЧМ-2022 встретится с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

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