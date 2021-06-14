Шовковский стихами ответил УЕФА по поводу лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" на форме сборной Украины
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский в очередной раз выразил свою патриотическую позицию.
Как известно, форма сборной Украины на Евро-2020 наделала много шума. После жалобы России УЕФА обязал убрать с нее надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и лозунг "Слава Украине" разрешили оставить. Очевидно именно об этом стихотворение, которое Шовковский опубликовал на своей странице в Instagram.
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Полети моя строфа у простори сині.
І хай чує УЄФА – "СЛАВА УКРАЇНІ".
Й пролунає за момент ще й відлуння жваве.
І почує континент весь – "ГЕРОЯМ СЛАВА".
К слову, вчера сборная Украины стартовала на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко в ярком матче уступила Нидерландам (2:3).
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