Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский в очередной раз выразил свою патриотическую позицию.

Как известно, форма сборной Украины на Евро-2020 наделала много шума. После жалобы России УЕФА обязал убрать с нее надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и лозунг "Слава Украине" разрешили оставить. Очевидно именно об этом стихотворение, которое Шовковский опубликовал на своей странице в Instagram.

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Полети моя строфа у простори сині.

І хай чує УЄФА – "СЛАВА УКРАЇНІ".

Й пролунає за момент ще й відлуння жваве.

І почує континент весь – "ГЕРОЯМ СЛАВА".

К слову, вчера сборная Украины стартовала на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко в ярком матче уступила Нидерландам (2:3).

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