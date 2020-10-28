Тренер сборной Украины Александр Шовковский будет овладевать новой для себя профессией.

Александр Шовковский стал депутатом Киевсовета от партии мэра столицы Виталия Кличко "УДАР", сообщает dynamomania.

Шевченко неоднозначно отреагировал на решение Шовковского уйти в политику

Как легенда Динамо планирует сочетать работу помощника Андрея Шевечнка в сборной Украины и депутата Киевсовета – пока неизвестно.

Напомним, 45-летний Шовковский повесил перчатки на гвоздь в 2016-м. Через два года культовый голкипер присоединился к тренерскому штабу национальной команды.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро