Накануне сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 в Харькове провела две тренировки. На занятиях тренерский штаб отрабатывал с командой тактические моменты игры.

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Интересно, что вместе с подопечными непосредственно на поле работали главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко и его ассистент Александр Шовковский. В частности, Шевченко принял участие в спарринге двух команд, а Шовковский снова встал в ворота.

На этот раз они, однако, были гораздо меньше стандартных, поэтому пришлось работать только ногами. Легенда Динамо все-таки не смог удержать ворота на замке, но продемонстрировал, что он все еще остается в хорошей форме.

Напомним, "сине-желтые" перед Евро-2020 проведут три товарищеских матча – с Бахрейном (23 мая в Харькове), с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и с Кипром (7 июня в Харькове).

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