Шовковский, Шевчук, Назаренко и другие украинские легенды получили тренерский диплом категории PRO
Сразу несколько известных украинских экс-футболистов сделали очередной шаг на пути к тренерству.
Совместную фотографию после сдачи экзаменов опубликовал Александр Шовковский в своем Instagram.
Шовковский остался в сборной Украины, несмотря на старт политической карьеры
Легендарный голкипер Динамо и сборной Украины получил лицензию UEFA Pro. Таким же достижением теперь могут похвастаться Сергей Назаренко, Вячеслав Шевчук, Остап Маркевич, Руслан Костышин и другие выпускники. Обучение будущих специалистов продолжалось около 2 лет.
Добавим, что лицензия UEFA Pro необходима для тренировки команд на уровне элитных дивизионов Европы, а также еврокубков.
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