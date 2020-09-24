Сразу несколько известных украинских экс-футболистов сделали очередной шаг на пути к тренерству.

Совместную фотографию после сдачи экзаменов опубликовал Александр Шовковский в своем Instagram.

Шовковский остался в сборной Украины, несмотря на старт политической карьеры

Легендарный голкипер Динамо и сборной Украины получил лицензию UEFA Pro. Таким же достижением теперь могут похвастаться Сергей Назаренко, Вячеслав Шевчук, Остап Маркевич, Руслан Костышин и другие выпускники. Обучение будущих специалистов продолжалось около 2 лет.

Добавим, что лицензия UEFA Pro необходима для тренировки команд на уровне элитных дивизионов Европы, а также еврокубков.

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