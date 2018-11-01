Шовковский, Шевчук и другие известные специалисты начали обучение на тренерскую категорию PRO

Количество профессиональных тренеров в Украине может увеличиться в ближайшее время.
В Центре лицензирования ФФУ начались тренерские курсы на диплом УЕФА категории PRO, сообщает издание footboom.
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Эта категория позволяет работать на национальном и международном уровнях в любых командах.
Среди известных футбольных деятелей обучение будут посещать Дячук-Ставицкий Михаил Юрьевич (ассистент главного тренера Карпат (U-19), Маркевич Остап Миронович (тренер Академии Вильярреала, сын Мирона Маркевича), Литовченко Сергей Викторович (главный тренер могилевского Днепра), Шевчук Вячеслав Анатольевич (главный тренер Олимпика), Шовковский Александр Владимирович (ассистент главного тренера сборной Украины).
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