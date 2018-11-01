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Шовковский, Шевчук и другие известные специалисты начали обучение на тренерскую категорию PRO

17:11 95 Читати українською
Шовковский, Шевчук и другие известные специалисты начали обучение на тренерскую категорию PRO
Александр Шовковский / Фото из соцсетей

Количество профессиональных тренеров в Украине может увеличиться в ближайшее время.

В Центре лицензирования ФФУ начались тренерские курсы на диплом УЕФА категории PRO, сообщает издание footboom.

Шевченко назвал легионеров, которые получат вызов в сборную Украины на матч против Словакии

Эта категория позволяет работать на национальном и международном уровнях в любых командах.

Среди известных футбольных деятелей обучение будут посещать Дячук-Ставицкий Михаил Юрьевич (ассистент главного тренера Карпат (U-19), Маркевич Остап Миронович (тренер Академии Вильярреала, сын Мирона Маркевича), Литовченко Сергей Викторович (главный тренер могилевского Днепра), Шевчук Вячеслав Анатольевич (главный тренер Олимпика), Шовковский Александр Владимирович (ассистент главного тренера сборной Украины).

Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

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Сергей Литовченко Сергей Литовченко Александр Шовковский Александр Шовковский Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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