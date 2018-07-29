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Шовковский с любимой проехал 9 стран на мотоцикле – как теперь феерит главный футбольный байкер страны

13:50 345 Читати українською

Бывший голкипер и капитан киевского Динамо Александр Шовковский не устает поражать вдохновенным и небанальным отдыхом.

Легенда сборной Украины вместе с друзьями и своей любимой Мариной Кутеповой побывал в Северной Европе и еще нескольких странах. Кадры Шовковского с видео на байке впечатляют.

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"Вот и закончилось наше путешествие. Все вернулись немного уставшие, но! И это самое главное! В полном составе и с переполненными эмоциями.

Стартовали мы утром 15-го июля и за это время прошли 9 стран и множество городов. Украина, Польша, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, снова Швеция, откуда на пароме отправились в Эстонию, пришвартовались на 10-минутную стоянку в порту Финляндии. Далее была Латвия, Литва, снова Польша и вернулись в Украину.

Немного красоты вам в ленту)))

Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi)

И продолжения этой же красоты!!!)))

Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi)

С момента старта и до момента конечной остановки на мотоцикле пройдены 6414,7 км. В общий километража надо добавить 12 переправ на пароме.

Увидели новую красоту, почувствовали новые запахи, попробовали на вкус новые блюда, вдохновились непревзойденными видами, наполнились яркими эмоциями и закрепили дружбу!!! Спасибо всем за прекрасную компанию, Друзья Мои! И до новых путешествий!" – написал СаШо в своих соцсетях.

Путь домой!!! Последний день пребывания в Норвегии принес нам невероятные ощущения и сказочные эмоции. Благодаря подсказке, мы проехались по Eagle-Road и нашему восторгу просто не было предела. Это восхитительно! Фотографии и видео совершенно не передают те восторженные чувства, которые ты испытываешь глядя на эту красоту природы! Вы знаете, я влюблён! Влюблен!!! в эти края и обязательно ещё раз вернусь сюда, но более подготовленным и на больший временной отрезок, чтобы ещё раз вкусить эти норвежские красоты, насытиться атмосферой блаженства и ощутить эстетический оргазм! А сейчас мы идём на пароме из Стокгольма в Таллин. И ночуем мы сегодня именно на пароме, делясь впечатлениями, ощущениями, эмоциями и планами на будущие. Настроение восхитительное! Чего вам всем и желаю! #александршовковский #aleksandrshovkovskyi #маринакутепова #sashojewelry #crazyhoholsmfc

Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi)

После яркого путешествия, которое завершилось 27 июля, 43-летний Шовковский с полным правом взялся немного "нарушить режим". Пиво с раками – то, что нужно для восстановления сил экс-футболиста, ведь "после прекрасного путешествия нельзя отказывать себе в удовольствии".

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Понравилась ли мне северная Европа? С уверенность могу сказать что да! Продолжение Швеция другая, растительность очень похожа на нашу, много сосен и холмов, много лиственных, особенно берёз и очень много кустарников. Летом Швеция золотая, от дорог и до горизонта раскинулись поля зерновых и лугов, уже готовых к сенокосу. Она встретила нас равниной и полями, потом преобразилась в холмы с пастбищами и закончилась скалами порошимы лесом и заливами. Тут много зелёных электростанций. Ветровая энергия почти всегда сочетается с солнечными батареями, а под ними простираются поля злаков. Ни один метр земли не пропадает просто так. Норвегия встретила нас бабочками на границе и желанием снять дождевик. Северное море необыкновенно прозрачно и его запах уносит мысли в чертоги Одина, кажется что если долго смотреть на воду, можно увидеть картинки из прошлого, бесстрашных викингов, Валькирий и даже Тора. Воздух в Норвегии особенный, кристально чистый с ароматами хвои и соли. Хочется дышать полной грудью и наполнять им каждую свою клеточку. Но про Норвегию я расскажу отдельно. Думаю стоит вернуться сюда зимой, посмотреть на ледяную красоту севера, собрать полную картину этих стран и познакомится с местным фольклором, сидя перед камином с чашкой ароматного чая, долгими северными вечерами. #нашепутешествие #путешествие #любовь #счастьевкаждоммгновении #счастьевмелочах #люблютебяжизнь #друзья #маринакутепова #александршовковский #marynakutepova #aleksandrshovkovskyi #север #sasho #sashojewelry #nordland

Допис, поширений Марина Кутепова (@marynakutepova)

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