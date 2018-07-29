Шовковский с любимой проехал 9 стран на мотоцикле – как теперь феерит главный футбольный байкер страны

Бывший голкипер и капитан киевского Динамо Александр Шовковский не устает поражать вдохновенным и небанальным отдыхом.

Легенда сборной Украины вместе с друзьями и своей любимой Мариной Кутеповой побывал в Северной Европе и еще нескольких странах. Кадры Шовковского с видео на байке впечатляют.

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"Вот и закончилось наше путешествие. Все вернулись немного уставшие, но! И это самое главное! В полном составе и с переполненными эмоциями.

Стартовали мы утром 15-го июля и за это время прошли 9 стран и множество городов. Украина, Польша, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, снова Швеция, откуда на пароме отправились в Эстонию, пришвартовались на 10-минутную стоянку в порту Финляндии. Далее была Латвия, Литва, снова Польша и вернулись в Украину.

Немного красоты вам в ленту))) Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi) 20 Лип 2018 р. о 10:55 PDT

И продолжения этой же красоты!!!))) Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi) 21 Лип 2018 р. о 12:11 PDT

С момента старта и до момента конечной остановки на мотоцикле пройдены 6414,7 км. В общий километража надо добавить 12 переправ на пароме.

Увидели новую красоту, почувствовали новые запахи, попробовали на вкус новые блюда, вдохновились непревзойденными видами, наполнились яркими эмоциями и закрепили дружбу!!! Спасибо всем за прекрасную компанию, Друзья Мои! И до новых путешествий!" – написал СаШо в своих соцсетях.

После яркого путешествия, которое завершилось 27 июля, 43-летний Шовковский с полным правом взялся немного "нарушить режим". Пиво с раками – то, что нужно для восстановления сил экс-футболиста, ведь "после прекрасного путешествия нельзя отказывать себе в удовольствии".

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