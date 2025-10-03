– Вопрос по Тарасу Михавко и его замене. Почему она происходила настолько долго, почему игрока не заменили раньше и не дали команду разминаться запасному? И, в целом, как вы можете этот эпизод прокомментировать?

– К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совсем не готов для того, чтобы выходить на футбольное поле. Поэтому и получилось так, что очень долго. И это как раз сыграло с нами злую шутку. А после пропущенного мяча я уже изменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, надо было делать уже сейчас.

– Считаете ли вы этот момент переломным для своей команды, что привело к поражению?

– Возможно.

– Тогда еще вопрос по в целом поддержке украинских болельщиков сегодня и перед следующими домашними матчами Динамо что можете сказать?

– Всегда приятно играть при переполненных трибунах. Это добавляет игре шарма. И больше ответственности игрокам, безусловно, так же. Нам важно было в первых минутах справиться с давлением и, в первую очередь, с тем напряжением, которое немножечко чувствовалось в раздевалке перед игрой. Я думаю, что это, в принципе, удалось, должны были успокоить игру, но произошло то что произошло.

Тогда можно сказать, что мы расстроены, безусловно. И в таких матчах многое решает индивидуальное мастерство. Я об этом говорил перед матчем. И, безусловно, каждый пропущенный мяч, каждый забитый мяч – это следствие действий и, безусловно, контрдействий. Сегодня в целом игра происходила так, как мы это предсказывали. Но, к сожалению, пропущенный гол сделал свои коррективы. Думаю, что мы сегодня не готовы играть с англичанами в открытый футбол, – сказал Шовковский на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в матче против Кристал Пэлас Тарас Михавко покинул из-за повреждения покинул поле на 29-й минуте, но был заменен только на 34-й.

