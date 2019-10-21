Шовковский рассказал, как Блохин уговаривал его сыграть на Евро-2012

Легендарный украинский вратарь Александр Шовковский рассказал, как бывший наставник сборной Украины Олег Блохин уговаривал его принять участие в домашнем чемпионате Европы 2012 года.

"Я как раз после травмы за Динамо в матче с Волынью закончил свои выступления в сборной, потому что не смог сделать этот шаг. Была слишком большая обида на обстоятельства и разочарование на ситуацию. Даже сейчас я не хочу загадывать наперед – вот когда поеду на Евро, тогда поеду.

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Меня Олег Блохин уговаривал, чтобы я остался в сборной, он даже аргументы приводил, что мне там осталось сыграть 8 матчей, чтобы до 100 дойти. Я говорю: послушайте, мне это не особо интересно, я не такие задачи ставил перед собой, чтобы сыграть как можно больше матчей. Я хотел быть полезен команде, но перестал это чувствовать", – сказал Шовковский в эфире Профутбола.

Напомним, Александр Шовковский впервые сыграл за сборную Украины в 1994 году. Всего в его активе 92 матча за национальную команду.

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