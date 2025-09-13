– Что случилось с командой в последние 15 минут? Ведь до этого все было хорошо, игра была под контролем Динамо.

– Мы договаривались, что мы будем делать и как мы будем делать. Но еще перед игрой я заметил, что есть какая-то недонастрой. И об этом я говорил игрокам непосредственно перед выходом на поле, перед началом игры. При этом мы создали прекрасные возможности, чтобы забивать больше, которые мы должны были реализовывать. Но ошибки в принятии решений и ошибка на последних минутах привела к пропущенному голу и к потере важных очков.

– Планировали ли вы большее привлечение к игре новичков при другом ходе матча?

– Планировать можно что угодно, но игра непредсказуема. Сегодня те игроки, которые готовились к игре, были в моем распоряжении. Но они должны были выходить на поле и показывать свой уровень. Я перед матчем говорил, что они должны отвечать за свой уровень. Если они этого не делают, то в следующей игре они будут смотреть, как это делают на поле другие игроки. Планировать можно все, что угодно, но ход матча вносит свои коррективы.

Хочу добавить, что в прошлом матче мы почтили память 58-ми наших погибших Героев, которые болеют за команду. Эта цифра точно не может уменьшиться, и к большому сожалению она уже увеличилась. Сегодня мы получили печальную весть, что еще двое болельщиков Динамо погибли. Мы помним каждого и благодарим их и их семьи, – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, что "бело-синие" упустили победу на последних минутах в дерби с Оболонью. Динамо продолжает лидировать в турнирной таблице с 13 баллами, Шахтер отстает на два пункта.

