"Мы очень откровенно и смело шли вперед, оголяя тылы. Мы допускали большое количество ошибок при переходе из атаки в оборону, и этим мог воспользоваться наш соперник. Хорошо, что удалось забить гол, который мы нарабатывали, готовились к этому. Стало спокойнее играть.

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Во втором тайме уже дожали соперника. Немножко перестроились, и уже было намного спокойнее. Но в конце снова дали создать много моментов. Поэтому результатом доволен, а качеством игры – нет.

Безусловно, на финишной прямой психологическая нагрузка влияет на игру футболистов. Но эти ошибки я могу объяснить только нервозностью и большей ответственностью. Мы говорили перед игрой, что мы должны быть уверены в своих действиях. Наше преимущество – в принятии решений, в качестве передач, в техническом исполнении. Когда соперник плотно защищается, он рассчитывает на стандарты и быстрые контратаки. Как раз в этих моментах мы недоработали, потому что неправильно строили свои атаки. Есть над чем работать. Но победа за 5 туров до окончания чемпионата очень важна", – сказал Шовковский в послематчевом комментарии.

Напомним, после 25-ти туров Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайшего преследователя – Александрию – на 6 очков.

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