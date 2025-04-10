Матчи 24-го тура УПЛ сезона 2024/25 растянутся на четыре дня – с 11-го по 14-е апреля включительно, сообщает официальный сайт УАФ.

Вернидуб попал в элитную пятерку, проведя юбилейный матч в УПЛ – наставник Кривбасса покорил историческую отметку

Изюминкой станет тренерская дуэль между Юрием Вернидубом и Александром Шовковским. Серьезный экзамен будет иметь Роман Григорчук и его ЛНЗ в битве с Шахтером. Также интересно будет понаблюдать за матчем между Рухом и Александрией, а также противостоянием Владислава Лупашко против своей бывшей команды.

11 апреля (пятница)

15:30 – ЛНЗ – Шахтер – главный арбитр – Панчишин Д. И. (Харьков), арбитр VAR – Блавацкий Р. А. (Львов).

12 апреля (суббота)

13:00 – Кривбасс – Динамо – главный арбитр – Балакин М. А. (Киевская обл.), арбитр VAR – Новохатний В. В. (Черкассы),

15:30 – Рух – Александрия – главный арбитр – Афанасьев А. А. (Харьков), Арбитр аAR – Райда М. М. (Закарпатская обл.),

18:00 – Оболонь – Черноморец – главный арбитр – Деревинский А. А. (Хмельницкий), арбитр VAR – Шурман Д. Л. (Киевская обл.),

13 апреля (воскресенье)

13:00 – Ворскла – Полесье – главный арбитр – Романов В.М. (Днепр), арбитр VAR – Задиран С.С. (Киевская обл.),

15:30 – Левый Берег – Колос – главный арбитр – Коваленко А. А. (Полтава), арбитр VAR – Шандор А. А. (Львов),

18:00 – Заря – Верес – главный арбитр – Заброда К. В. (Киев), арбитр VAR – Копиевский В. В. (Кропивницкий),

14 апреля (понедельник)

13:00 – Ингулец – Карпаты – главный арбитр – Евтухов Д. Ю. (Днепр), арбитр VAR – Соловьян А. М. (Киевская обл.).

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