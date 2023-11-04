"За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы же отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться, а наоборот стремиться его повышать.

Шовковский официально заменил Луческу в Динамо

Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А достиг он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу", - цитирует Александра Владимировича официальный сайт Динамо.

Напомним, что Луческу ушел с поста наставника киевлян после проигрыша Шахтеру (0:1). Шовковский во второй раз будет исполнять обязанности главного тренера. В конце прошлого сезона, когда румынский специалист находился в больнице, экс-голкипер уже работал с командой.

Динамо сейчас находится на седьмой строчке с 16 баллами. В следующем туре киевляне сыграют против Кривбасса. Эта встреча запланирована на 12 ноября.

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