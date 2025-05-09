"Я недоволен действиями игроков, особенно в плане решений – много брака, много не того, о чем мы договаривались и что должны делать. Мы снова недовольны. Я не понимаю, в чем причина тех решений, которые они принимали, особенно в первом тайме. Персонально ни о ком не буду говорить. План был – победить.

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Я не знаю, что повлияло на действия игроков, но они должны выходить и играть так, как мы договорились. Мне здесь многое непонятно", – сказал Шовковский для сказал Шовковский для УПЛ ТВ.

Напомним, Динамо занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 68-ю очками после 28-ми туров чемпионата. Киевляне опережают ближайшего преследователя, Александрию на 5 зачетных пунктов, однако в воскресенье "горожане" могут сократить преимущество Динамо до двух очков.

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