– Обычно матчи с Рухом складываются непросто для вашей команды. Ожидали ли вы, что сегодня будет такой результативный матч и радует ли вас, что голы забивают и защитники, и полузащитники?

– Во-первых, поздравляю болельщиков с важной победой. С учетом предыдущей и следующей игр мы сделали определенную ротацию, и я доволен отношением тех игроков, которые сегодня вышли на футбольное поле. Они прекрасно понимали, что возможность выходить в стартовом составе надо подкреплять своими действиями, своим отношением. И они должны быть готовы к этому. Мы будем работать в таком насыщенном игровом графике, что игровое время получат все игроки. Побеждает вся команда, так же вся команда терпит поражение.

Но игроки должны быть готовы в своем профессиональном отношении, в своем восстановлении – во всем. И когда им предоставляется шанс, они должны им пользоваться. А у меня пусть болит голова – кого в следующий раз ставить в стартовый состав. Я очень рад и за Александра Яцика, и за Максима Брагару, и за Виталия Буяльского, у которого было повреждение, и он не работал определенное время, и присоединился не так давно. Герреро, так же, впервые сыграл в старте. Он работал на команду и провел замечательную игру. Не забил, к сожалению, но обязательно забьет – я в этом уверен. Но это то отношение, которое должно быть у игроков, играющих за Динамо Киев.

– То, что сегодня забили столько мячей, в психологическом плане поможет перед матчем с Пафосом?

– Команды, которые ставят перед собой высокие задачи, должны очень быстро отходить как после побед, так и после поражений. Да, иногда это бывает очень больно. Но уже есть следующая игра. В прошлое следует возвращаться исключительно для того, чтобы анализировать его и делать выводы, а не жить прошлым. Мы проиграли первую игру. Но у нас есть все возможности для того, чтобы выиграть следующую. Мы сегодня это доказали своим желанием, своим стремлением и своими действиями на футбольном поле.

– Сегодня арбитр не показал ни одной желтой карточки. Можно ли сказать, что матч прошел в корректной борьбе? Все ли игроки не имеют повреждений?

– Наши матчи всегда являются принципиальными, с большим количеством единоборств, но при этом, действительно, игроки более-менее корректно относились друг к другу, и это также уважение к нашим соперникам с нашей стороны. Но если разобраться – назовите команду, которая в прошлом сезоне была наиболее корректной?

– Сегодняшняя игра добавила вам вопросов относительно состава на следующий матч с Пафосом?

– Сегодняшняя игра – это сегодняшняя игра. Безусловно, мы ее разберем, мы посмотрим на действия игроков, проанализируем, получим все необходимые материалы, для того, чтобы иметь возможность более детально проанализировать эту игру и действия каждого игрока в отдельности. Но, опять-таки, выигрывает вся команда и проигрывает вся команда. Безусловно, мы будем учитывать многие моменты, когда будем выбирать стартовый состав на следующую игру. Но если нет страсти или нет амбиций, лучше не выходить на поле. Мне сегодня понравился настрой команды на игру.

– Была ли сегодня команда Рух неготовой к игре, или это ваша команда была настолько сильной?

– Матчи складываются по-разному. Можно иметь кучу моментов, но не реализовать их. А бывает, что залетает все, что может залететь. Рух - амбициозная команда, много игроков покинули ее, пришли новые – это тоже надо понимать. Но давайте говорить сегодня о том, что я больше всего доволен игрой нашей команды, действиями игроков, их отношением, их пониманием и тем, как они действовали на футбольном поле. Безусловно, без ошибок не бывает. Иногда ошибки как раз и решают все, а тем более когда ты поднимаешься на более высокий уровень, то именно это в первую очередь и является определяющим.

Поэтому надо готовиться. И в тренировочном процессе мы должны прежде всего бороться сами с собой, потому что когда ты поднимаешься на новый уровень, играешь с более сильными командами, то там все быстрее, там меньше времени на принятие решения, меньше пространства. Для того чтобы ты мог быть к этому готов, ты должен себе ставить задачу в тренировочном процессе делать все как можно быстрее, делать все за минимальный промежуток времени, с минимальным количеством прикосновений к мячу. Только в таком случае можно прогрессировать и решать высокие задачи, – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо победило Рух со счетом 5:1 в матче второго тура чемпионата Украины.

