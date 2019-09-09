Шовковский продемонстрировал невероятный контроль мяча и забил с центра поля на тренировке сборной Украины

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский поразил своим контролем мяча на тренировке команды.

Бывший голкипер сборной Украины, а ныне один из тренеров "желто-синих" Александр Шовковский не забывает, как надо работать с мячом.

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Сначала наставник голкиперов жонглировал мячом в центре поля, а после завершения упражнения попал в ворота.

Напомним, сборная Украины встретится с Нигерией в товарищеском матче, который состоится 10-го сентября в 21:30 на Днепр-Арене.

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