"Я люблю Киев, я родился в этом лучшем в мире городе и всю свою футбольную карьеру посвятил родному столичному Динамо.

Шовковский остался в сборной Украины, несмотря на старт политической карьеры

Сейчас участвую в местных выборах в команде Виталия Кличко и партии УДАР. Знаю, что с нашим мэром и сильной командой в Киевраде мы сможем преодолеть вызовы, стоящие сегодня – пандемию коронавируса, кризис экономики.

Я сосредоточусь на развитии спорта. Хочу, чтобы в Киеве появились новые спортивные объекты и больше возможностей для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом. У нашего города – огромный потенциал, и я рад стать частью команды, которая его реализует", – написал Шовковский на своей странице в Инстаграм.

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