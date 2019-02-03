Шовковский посетил матч Шахтера с Партизаном

Тренер сборной Украины Александр Шовковский находится на контрольном матче между Шахтером и Партизаном.

Александр Шовковский посетил контрольный матч на сборе в Турции Шахтер – Партизан. Об этом сообщил канал Футбол 1, который показывает поединок.

Шовковский рассказал о единственном тренере, с которым он конфликтовал

Для "горняков" это третий спарринг во время второго турецкого сбора. Также подопечные Паулу Фонсеки сыграют против Ботева и Ваккера.

14 февраля Шахтер ожидает первый матч 1/16 финала Лиги Европы против немецкого Айнтрахта.

Айнтрахт – Боруссия Д: прототип матчей с Шахтером, каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника Украины