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Шовковский посетил матч Шахтера с Партизаном

17:35 150 Читати українською
Шовковский посетил матч Шахтера с Партизаном
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Тренер сборной Украины Александр Шовковский находится на контрольном матче между Шахтером и Партизаном.

Александр Шовковский посетил контрольный матч на сборе в Турции Шахтер – Партизан. Об этом сообщил канал Футбол 1, который показывает поединок.

Шовковский рассказал о единственном тренере, с которым он конфликтовал

Для "горняков" это третий спарринг во время второго турецкого сбора. Также подопечные Паулу Фонсеки сыграют против Ботева и Ваккера.

14 февраля Шахтер ожидает первый матч 1/16 финала Лиги Европы против немецкого Айнтрахта.

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Шахтер - Партизан: Воскресенье 03 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
0 : 2
Партизан
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