Динамо расписало ничью с Карпатами, а затем продолжило свою серию без поражений в чемпионате под руководством Александра Шовковского.

После матча Динамо против Александрии (2:2) пресс-служба киевлян привела интересную статистику. Оказывается, под руководством Александра Шовковского не проигрывали в УПЛ 38 матчей кряду, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Ребровым (май 2014-го – октябрь 2015-го).

Карпаты – Динамо – 3:3 – видео голов и обзор матча УПЛ с эпичной развязкой

В игре с Карпатами Динамо сумело продолжить эту серию, расписав огненную ничью (3:3). Таким образом, под руководством Александра Шовковского киевляне не знают вкуса поражений в чемпионате уже в 39 матчах кряду (27 побед и 12 ничьих).

Стоит добавить, что "бело-синие" набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу УПЛ. Правда, Шахтер проведет свой матч уже завтра и будет иметь шанс опередить Динамо.

Динамо потеряло очки с Карпатами после феерического камбэка в матче УПЛ – дубли Караваева и Пихалёнка нивелированы на 90+4