Динамо в шестом туре сыграло вничью с Александрией (2:2), упустив победу на последних минутах. Несмотря на то, что киевляне не выиграли, им удалось продлить рекордную серию.

Дело в том, что Динамо не проигрывает в чемпионате Украины 38 матчей. "Бело-синие" одержали 27 побед и 11 раз сыграли вничью. Это клубный рекорд, который киевляне установили еще во времена Сергея Реброва (31 победа и 7 ничейных результатов).

Кроме того, продолжается серия Динамо без поражений на своем поле в УПЛ. На стадионе имени Валерия Лобановского команда Шовковского не проигрывает 28 матчей (21 победа, 6 ничьих).

