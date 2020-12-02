Александр Шовковский, который является ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, начал новую страницу в своей жизни.

Вчера, 1 декабря, состоялось первое пленарное заседание Киевского городского совета IX созыва. В нем принял участие и Александр Шовковский.

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"Это новый вызов. Это ответственность", – лаконично написал Александр в своем Facebook после дебютного собрания, где получил удостоверение депутата.

Напомним, экс-голкипер "сине-желтых", а ныне ассистент Шевченко прошел в Киевсовет вместе с политической силой Удар. Перед местными выборами у него был второй номер в списке партии.

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