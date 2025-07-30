– Старт сегодняшнего поединка был интенсивнее первого матча, означает ли это, что команда будет добавлять в плане физики и сыгранности с каждым матчем?

– Поздравляю всех болельщиков с победой. Действительно, с учетом результата первого матча и того, что мы входим в очень насыщенный график, провели определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам, посмотрели на связи и другие сочетания.

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Безусловно, первым таймом я был доволен, а во втором мы немного сбавили обороты. Собственно, в начале второго тайма мне показалось, что команда не вышла из раздевалки. Поэтому этим отрезком я остался не доволен. И вообще мы договаривались как раз о том, чтобы не притормаживать и дальше работать в том же режиме, что и в первом тайме, но нам это не удалось. Будем разбираться, почему так произошло.

Самое главное – что мы решили первую задачу и идем дальше.

– Какого соперника хотели бы получить в следующей стадии квалификации Лиги чемпионов – Маккаби или Пафос?

– Не ставил себе такого вопроса. С любым соперником в следующем раунде играть будет сложнее. Завтра мы обязательно посмотрим ответный матч, который состоится между этими командами, и будем готовиться к следующей игре, пристально рассматривая нашего будущего соперника.

– Динамо уже точно попадет в основной этап какого-то еврокубка. Планируете на этапе Лиги тоже играть в Люблине или выберете другой стадион?

– Давайте не будем заглядывать далеко вперед, но, насколько я знаю, мы уже не будем менять эту локацию, и матчи группового этапа будем играть именно здесь. Нам достаточно переездов и других логистических моментов, связанных с тем, что мы играем не на домашнем стадионе, а на выезде, – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

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