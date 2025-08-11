Анхель Торрес может появиться на поле в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Пафоса.

Полузащитник киевского Динамо Анхель Торрес полностью восстановился от травмы, из-за которой пропустил все пять стартовых матчей сезона-2025/26. Еще неделю назад 25-летний вингер работал индивидуально, но приезжал с командой во Львов на игру второго тура чемпионата Украины против Руха (5:1).

Торрес также поехал с командой на выездной ответный матч против Пафоса на Кипре – это подтверждают официальные фото пресс-службы клуба.

Последний раз на поле Торрес появлялся 15 июля в товарищеском матче с румынским Корвинулом. Напомним, В первом поединке против Пафоса Динамо уступило с минимальным счетом 0:1. Ответный матч состоится 12 августа на Кипре и начнется в 20:00.

