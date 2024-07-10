Киевское Динамо продолжает готовиться к началу нового сезона, который начнется для "бело-синих" раньше из-за еврокубков.

Динамо продолжает тренировочно-учебный сбор в Австрии, а к команде присоединились Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко, сообщает официальный сайт киевлян.

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Игроки прибыли накануне вечером и уже приняли участие в утренней тренировке команды. Также сообщают, что колумбийский новичок Брайан Себальйос пока занимается по индивидуальной программе.

Напомним, уже сегодня Динамо проведет первую контрольную встречу на сборах – соперником станет немецкий Падерборн, начало в 18:00.

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