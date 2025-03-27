Александр Шовковский сможет рассчитывать на двух футболистов, которые восстанавливались после травм во время окна для матчей сборных, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, Назар Волошин, который получил повреждение задней поверхности бедра, уже вернулся к тренировкам в начале этой недели. Александр Пихаленок также восстановился после микротравмы, из-за которой не смог присоединиться к сборной на матче против Бельгии. 27-летний полузащитник провел свою первую тренировку с основной группой вчера.

Ближайший матч Динамо состоится против Руха 29 марта. Сейчас команда лидирует в турнирной таблице УПЛ после 21 тура, имея 51 очко. Столичный коллектив опережает Александрию на четыре балла, а Шахтер – на десять, хотя донетчане имеют игру в запасе.

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