"Великолепно играть в футбол, когда получается многое. Для того, чтобы так происходило, надо понимать, что и как делать, ответственно относиться ко всем тем замечаниям и выполнять моменты, о которых мы договариваемся перед игрой. Мы изучали нашего сегодняшнего соперника. Команда Руслана Ротаня играет в атакующий футбол, они пытаются комбинировать, готовят свои атаки через фланги. Мы знали это, мы готовились к этому, и, в принципе, мы выполнили план на игру.

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Единственный момент – пропущенный мяч. Тогда мы допустили ошибку и поэтому пропустили гол. В принципе, я доволен действиями наших игроков и мотивацией, с которой они выходили на эту игру. Мы живем в такой ситуации, что из-за воздушной тревоги нужно было прервать матч минут на 30, но главное, что все хорошо, и матч доиграли.

Еще раз подчеркну, что прежде всего в футбол нужно играть умом. Надо понимать, что зачем и для чего ты делаешь. Если мы говорим об этой ситуации – мы призывали, и благодарим ребят, что они ответственно отнеслись к последним 15 минутам основного и компенсированного времени. Потому что мы понимали: расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо отвечать каждую секунду. Надо делать то, что ты умеешь. Ребята отнеслись к ситуации очень ответственно, и я их за это благодарю.

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А что происходит... Мы живем в таких реалиях. К сожалению, наша страна живет в реалиях войны, и нам нужно к этому приспосабливаться. Надо вообще сказать спасибо, что этот чемпионат начался. Потому что, если бы этого чемпионата не состоялось, то я не знаю, как бы существовали клубы. Как говорится, имеем то, что имеем. И двигаемся вперед с мыслями о победе, о нашем счастливом и свободном будущем", – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.