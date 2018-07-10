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Шовковский поддержал Виду относительно скандала с лозунгом "Слава Украине"

11:12 190 Читати українською
Шовковский поддержал Виду относительно скандала с лозунгом "Слава Украине"
Домагой Вида / Фото из соцсетей

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский поддержал защитника Хорватии Домагоя Виду.

Домагой Вида после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России вместе с членом тренерского штаба сборной Хорватии Огненом Вукоевичем выкрикивал "Слава Украине", чем спровоцировал настоящий скандал.

После этого Вукоевич, который исполнял обязанности скаута Хорватии на ЧМ-2018, анализируя игру соперника "клетчатых", был исключен из команды.

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Шовкоский решил поддержать Виду на фоне этого скандала и опубликовал видео в Фейсбук, где политики разных стран мира говорят "Слава Украине".

"Слава Украине! Мне очень интересно, как отреагируют на все эти речи выдающихся политических деятелей со всего мира", – написал Шовковский.

Теги
ЧМ 2018 Домагой Вида Домагой Вида Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Александр Шовковский Александр Шовковский Чемпионат мира-2018
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