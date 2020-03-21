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Шовковский отказался работать в Кабмине ради сборной Украины

18:05 77 Читати українською
Шовковский отказался работать в Кабмине ради сборной Украины
Александр Шовковский / УАФ

Бывший голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский рассказал, как мог получить должность в Министерстве молодежи и спорта.

"У меня была встреча с бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком. Мне предложили должность в ту структуру, которую они хотели сделать, тогда еще существующего министерства. Стать главой направления спортивного департамента молодежи и спорта.

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Но я тогда откровенно сказал, что у меня приоритет – это Евро-2020, я не могу изменить эту мечту, к которой мы так долго шли. На тот момент я не был уверен, будет ли существовать этот департамент и как долго.

Нет, должность министра мы не обсуждали. Кстати, на этой встрече я спросил, почему я, у меня же нет опыта работы. С Вадимом Гутцайтом мы знакомы, и я сказал еще тогда, что это лучшая кандидатура, которая подходит на эту должность. Мне сказали, что рассматривают несколько кандидатур.

Получилось как получилось. Я поздравил Вадима и считаю, что министерство молодежи и спорта должно быть отделено от всего, потому что это другая отрасль, которая работает на нашу Украину и которая помогает, чтобы весь мир узнал, что спортсмены Украины – это достаточно сильные люди", – поделился Шовковский в интервью XSport.

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Александр Шовковский Александр Шовковский Украина Украина Евро-2020
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