"Каким будет рисунок игры? С Люксембургом, Литвой я тоже всегда играл первым номером. Когда заходишь на высокую позицию, они автоматом тебя опустят на второй номер. Я вам ответил? Вот и все. Я тоже хочу играть первым номером. Но надо же играть эффективно. В таком серьезном положении на что надо играть? На результат, а не для того, чтобы кому-то понравиться. Я ответил на этот вопрос?

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Я уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский, 4 человека. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть. Сильно волнуюсь, потому что на мне огромная ответственность. На мне, штабе и на футболистах", – заявил Петраков в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Александр Шовковский работал ассистентом в штабе Андрея Шевченко с 2018 года.

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